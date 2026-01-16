Форма поиска по сайту

16 января, 15:17

Происшествия
Daily Star: в Британии экс-педагог воровала и перепродавала алкоголь

В Британии экс-педагог воровала и перепродавала алкоголь для покупки наркотиков

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший педагог британского университета Полин Аль Саид воровала алкоголь и перепродавала его для покупки наркотиков. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Star.

По данным издания, 35-летняя женщина украла из магазинов сети Sainsbury’s спиртных напитков на 12 тысяч фунтов стерлингов.

В суде заявили, что Аль Саид выносила бутылки, пряча их под халатами и платьями с изображением диснеевских персонажей. Сторона защиты объяснила, что британка действовала по указу бывшего мужа, с которым уже прекратила общение.

В результате экс-педагог получила 1,5 года условного срока и обязательство посетить 28 реабилитационных занятий. До конца срока ей также запретили ходить в супермаркеты Sainsbury’s.

Ранее в Рязани двое мужчин украли из гипермаркета девять ящиков водки для свадьбы. По данным МВД, злоумышленники воспользовались тем, что кассир был занят, и вывезли на парковку неоплаченные товары.

После этого они погрузили их в машины свадебного кортежа и отправились на торжество. Позже мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

"Московский патруль": двое мужчин украли алкоголь и перфоратор в столичном ТЦ

