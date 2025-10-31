Фото: depositphotos/Emevil

В Рязани двое мужчин украли из гипермаркета 9 ящиков водки для свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию обратился руководитель гипермаркета, расположенного на окраине города. Он рассказал, что из магазина пропал алкоголь.

В результате выяснилось, что двое злоумышленников воспользовались тем, что кассир был занят, и вывезли на парковку неоплаченные тележки с алкогольной продукцией. 40-летний и 21-летний родственники загрузили товар в машины свадебного кортежа и отправились на торжество, которое было организовано в микрорайоне Дягилево.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленников задержали. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге 34-летнего мужчину приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы за кражу 14 упаковок куриных яиц. По версии СК, 26 ноября 2023 года местный житель вынес из магазина на улице Маршала Тухачевского товары на 1,7 тысячи рублей.

Обвиняемый пояснил, что похищенный товар принес домой. Часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым. В результате было возбуждено уголовное дело о грабеже. Отмечается, что мужчину уже не раз привлекали к ответственности.