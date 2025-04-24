В Петербурге мужчина получил 7 лет тюрьмы за кражу 14 упаковок яиц

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В Санкт-Петербурге 34-летнего мужчину приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы за кражу 14 упаковок куриных яиц, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным следствия, 26 ноября 2023 года житель Петербурга вынес из магазина на улице Маршала Тухачевского яйца на 1,7 тысячи рублей.

"В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что похищенный товар принес домой, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым", – рассказали в ведомстве.

В результате в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Отмечается, что мужчину уже не раз привлекали к ответственности.

Ранее сообщалось, что в городе Топки Кемеровской области сотрудница магазина избила сковородой 63-летнего мужчину, который пытался украсть продукты. Женщину привлекли за мелкое хулиганство. Кроме того, полиция возбудила дело по статье "Побои". Избиение попало на видео, которое распространилось по социальным сетям.



