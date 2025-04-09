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Мужчина потратил в Москве 90 тысяч рублей с украденной банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным правоохранителей, 41-летний мужчина обратился в полицию, пояснив, что оставил свою карту в банкомате на Ореховом бульваре. Спустя время он обнаружил, что с его счета списалось около 90 тысяч рублей.

В результате злоумышленник был задержан на улице Генерала Белова. Им оказался 26-летний мужчина. По данным ведомства, он заметил в банкомате карту и присвоил ее себе, потратив средства со счета потерпевшего по своему усмотрению, например, оплатив покупки в магазинах и закрыв свои долги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Задержанный арестован.

Ранее суд в Москве арестовал 49-летнего мужчину после покупки еды, алкоголя и роз по чужой банковской карте. По данным столичной прокуратуры, злоумышленник нашел банковскую карту на станции метро "Таганская" и не сообщил об этом в установленном законом порядке.

В результате мужчина посетил несколько баров, а алкоголь и еду оплатил найденной картой. Затем он четырежды оплачивал табачную продукцию, а самой дорогой покупкой на чужие деньги стал букет роз. Всего мужчина похитил 7 тысяч рублей.

