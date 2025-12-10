Пассажир столичного метро устроил драку с теми, кто пытался его разбудить

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Жителя Москвы задержали за драку, которую он начал в метро после попыток граждан разбудить его. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, инцидент произошел в вагоне поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями "Авиамоторная" и "Текстильщики". Трое пассажиров попытались разбудить спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Проснувшись, тот проявил агрессию: разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался нанести удар осколком одному из оппонентов. Очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который вызвал полицию, дополнила Волк.

Прибывшие на станцию полицейские задержали ранее судимого злоумышленника на основании статьи 91 УПК, после чего доставили его в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК ("Хулиганство").

Кроме того, составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения – 20.21 КоАП.

