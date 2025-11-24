Форма поиска по сайту

24 ноября, 19:24

Происшествия

Полиция задержала 95 нарушителей порядка после матча "Спартак" – ЦСКА в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Правоохранители задержали 95 человек, которые нарушили общественный порядок во время футбольного матча между "Спартаком" и ЦСКА на московском стадионе "Лукойл Арена". Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В частности, 17 человек были задержаны на арене, а еще 78 – на прилегающей территории. Помимо этого, с помощью системы идентификации болельщиков были выявлены 3 злоумышленника, которые участвовали в драке между фанатами.

В результате спровоцировавший конфликт болельщик ЦСКА был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований. Ему назначили 5 суток ареста. Кроме того, мужчина в течение 3 лет не сможет ходить на матчи.

По аналогичной статье к ответственности привлекли 2 фанатов "Спартака". При этом один из них не только арестован на 5 суток, но и будет в дальнейшем выдворен из страны, так как является гражданином другого государства.

"Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних", – добавила Волк.

Кадры драки появились в Сети сразу после матча, который прошел 22 ноября. Тогда несколько фанатов "Спартака" напали на болельщика ЦСКА у трибуны "В". Расследованием инцидента занялась не только полиция, но и Российская Премьер-лига (РПЛ), а также клуб "Спартак".

Дерби "Спартака" и ЦСКА завершилось дракой

