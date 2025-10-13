Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 17:39

Спорт

Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку во время матча из-за русского языка

Фото: телеграм-канал Sport Baza

Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку из-за русского языка во время матча, передает портал LSM.lv.

Конфликт произошел между хоккейными клубами Priedaine и Ķekava Clappers. Представителям Ķekava Clappers не понравилось, что их соперники используют русский язык. Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что тренер второй команды Матисс Рибкинскис назвал его "оккупантом" и сказал ему "убираться" из Латвии.

"Да, я русский, и никто не может запретить мне говорить по-русски на катке в нерабочее время", – подчеркнул Бенке.

Позже стало известно, что EHL решила дисквалифицировать четырех человек за участие в массовой драке до конца сезона, включая двух тренеров. Несколько игроков получили дисквалификацию на одну или несколько игр. Кроме того, одному человеку понадобилась помощь врачей из-за серьезного рассечения.

Ранее правительство Латвии отказалось от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, выбравшие его до 1 сентября 2025 года, продолжат изучать его до окончания школьной программы. Вместо русского детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

Читайте также


спортза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика