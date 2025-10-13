Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку во время матча из-за русского языка

Фото: телеграм-канал Sport Baza

Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку из-за русского языка во время матча, передает портал LSM.lv.

Конфликт произошел между хоккейными клубами Priedaine и Ķekava Clappers. Представителям Ķekava Clappers не понравилось, что их соперники используют русский язык. Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что тренер второй команды Матисс Рибкинскис назвал его "оккупантом" и сказал ему "убираться" из Латвии.

"Да, я русский, и никто не может запретить мне говорить по-русски на катке в нерабочее время", – подчеркнул Бенке.

Позже стало известно, что EHL решила дисквалифицировать четырех человек за участие в массовой драке до конца сезона, включая двух тренеров. Несколько игроков получили дисквалификацию на одну или несколько игр. Кроме того, одному человеку понадобилась помощь врачей из-за серьезного рассечения.

Ранее правительство Латвии отказалось от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, выбравшие его до 1 сентября 2025 года, продолжат изучать его до окончания школьной программы. Вместо русского детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

