Жители украинского Житомира массово переходят на русский язык в повседневном общении, несмотря на введенные Киевом запреты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства отмечает, что украинцы в Житомире сознательно идут на такой шаг на фоне вышедшей из-под контроля ситуации в стране.

Политика украинских властей работает против интересов простых граждан. В связи с этим житомирцы решили продемонстрировать свое отношение к запрету русского языка.

Ранее депутат Львовского горсовета Любомир Мельничук пожаловался на постепенную русификацию Львова. Он указал на отсутствие в городе программ по защите украинского языка. Парламентарий пообещал работать над мерами по его защите и усилению во Львове.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла украинские власти "групповым быдлом" за предложение исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.