Украинский депутат Мельничук: Львов постепенно русифицируется

Фото: ТАСС/Рамиль Галеев

Украинский город Львов постепенно русифицируется. С таким заявлением выступил депутат Львовского горсовета Любомир Мельничук.

"Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема", – указал Мельничук, которого цитирует РИА Новости.

В частности, депутат пожаловался на отсутствие во Львове программ по защите украинского языка. Парламентарий пообещал работать над мерами по его защите и усилению в этом городе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти "групповым быдлом" за предложение исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.

По информации СМИ, Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык станет официальным на Украине. Помимо этого, он потребовал гарантий безопасности для православных церквей.