Украинцы раскритиковали вратаря ФК "Реал", произнесшего слово на русском языке

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Украинский вратарь мадридского клуба "Реал" Андрей Лунин вызвал критику соотечественников из-за русского слова, которое он произнес в видеоролике команды. Об этом сообщает RT.

Видео, приуроченное к грядущему полуфиналу клубного чемпионата мира, появилось в социальных сетях "Реала". Футболистов попросили произнести в ролике слово "полуфинал" на их родном языке. Лунин вместо "півфінал" на украинском языке произнес "полуфинал" на русском языке.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал несчастной трехкратную чемпионку Европы по борьбе вольным стилем Ирину Коляденко, которая отказалась пожимать руку россиянам.

Он предположил, что "начальство" убедило украинскую спортсменку в том, что россиянам не нужно пожимать руку. При этом, отметил Мамиашвили, в спорте рукопожатие является обязательной процедурой, демонстрирующей уважение к противнику.