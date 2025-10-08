Депутат АдГ Роберт Риш исключен из фракции за поездку в Россию

Фото: depositphotos/jakubcejpek

Гамбургская фракция немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) исключила из своего состава 41-летнего депутата Роберта Риша после того, как он принял участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на решение союза, принятое 8 октября.

Как уточняет издание, руководство регионального отделения партии уже запустило процедуру исключения Риша. Во фракции пояснили, что депутат не согласовал свою поездку в Россию, нарушив таким образом правила. Кроме того, он посетил "антиглобалисткое мероприятие, которое противоречит принципам союза".

Сам Риш заявил, что его визит в РФ был частным, а на конференцию он попал случайно. По словам депутата, он лишь сопровождал свою "давнюю подругу из Санкт-Петербурга" и не знал ни о программе, ни об участниках мероприятия. Несмотря на это, он согласился там выступить.

На конференции Риш сообщил о "необходимости мира в Европе" и выразил свою озабоченность из-за "расширения войны в Европе".

