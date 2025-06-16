В Латвии задержан депутат Росликов, защитивший русский язык

Фото: телеграм-канал "РОСЛИКОВ"

Экс-депутат латвийского парламента, бывший лидер партии "Стабильность!", депутат Рижской думы Алексей Росликов, который выступил в поддержку русского языка, был задержан. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал парламентария.

Там было размещено видеообращение депутата Светланы Чулковой, которая заменила Росликова на посту главы партии "Стабильность!".

"Я обязательно буду держать в курсе", – сообщила она.

Суд по делу Росликова уже начался. Ему планируют избрать меру пресечения. По словам Чулковой, адвокаты не видят состава преступлений.

Ранее Росликов во время рассмотрения декларации об устранении последствий "русификации" Латвии в советский период выступил в поддержку русского языка. За это его выгнали с заседания сейма страны, а позже против него возбудили уголовное дело.

Парламентария заподозрили в оказании помощи России в разжигании национальной ненависти и вражды, а также в действиях против Латвии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, произошедшее является "охотой на ведьм".

