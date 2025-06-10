Песков назвал "охотой на ведьм" уголовное дело из-за поддержки русского языка в Латвии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возбуждение уголовного дела против выступившего на русском языке депутата Сейма Латвии, лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова является "охотой на ведьм". Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция", – подчеркнул Песков.

Росликова выгнали с заседания сейма Латвии 5 июня во время рассмотрения декларации об устранении последствий "русификации" государства в советский период. Депутат выступил в поддержку русского языка и против включения данного проекта в повестку дня.

Росликов указал на тот факт, что большая часть населения Латвии состоит из русских, которые каждый день разговаривают по-русски.

Позже Служба госбезопасности Латвии сообщила, что Росликов обвиняется в оказании помощи России и разжигании национальной вражды. Против него возбуждено уголовное дело.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил выступление депутата в сейме. Он отметил, что "приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском".