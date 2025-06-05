Медведев похвалил латвийского депутата за выступление в защиту русского языка

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил выступление в сейме латвийского депутата, лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова в защиту русского языка.

"Накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (6 июня. – Прим. ред.) приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!" – написал политик на своей странице в соцсети X.

Как сообщалось ранее, Росликова выгнали с заседания сейма Латвии, где рассматривалась декларация об устранении последствий "русификации" страны в советский период, за слова в поддержку русского языка.

Депутат отметил, что большая часть населения Латвии состоит из русских, которые каждый день дома говорят по-русски. И без них страна не сможет развиваться, уверен парламентарий. Он также задался вопросом, планирует ли республика создавать отдельные закрытые зоны для русскоязычных.

В результате было объявлено голосование об удалении Росликова с заседания за неэтичное поведение, "использование русского языка" и неуважение к депутатам и парламенту.