Власти Японии разрешили посещение России по "вынужденным обстоятельствам"

Фото: 123RF/popunderlight

Власти Японии разрешили своим гражданам посещение России по "вынужденным обстоятельствам", в числе которых гуманитарные цели. Об этом рассказал генеральный секретарь японского кабмина Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

Ранее Япония посоветовала гражданам воздержаться от посещения России вне зависимости от цели поездки. Хаяси отметил, что в настоящий момент ситуация в РФ в основном стабильная, за исключением нескольких регионов.

На этом фоне правительство приняло решение не мешать поездкам в РФ по "вынужденным обстоятельствам", если граждане будут соблюдать меры предосторожности и поддерживать контакт с японским посольством или консульствами.

Таким образом, отметил секретарь кабмина, японцы могут приезжать Россию в связи с учебой, работой, научными исследованиями, а также художественной деятельностью или поминальными службами.

Ранее СМИ писали, что Япония не может позволить себе разорвать отношения с Россией. Как отметили журналисты, РФ была и остается соседом страны. Авторы статьи подчеркнули, что между этими странами необходимо выстроить взаимодействие, в рамках которого можно было бы обсуждать значимые для японской стороны вопросы.