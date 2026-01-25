Регистрация на IX полумарафон "Моя столица" началась в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

IX полумарафон "Моя столица" пройдет в Москве 3 и 4 октября. На него уже открылась регистрация, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие станет ярким фестивалем, который завершит сезон проекта "Бегом по Золотому кольцу". Состязания состоятся на дистанциях 300 и 600 метров (для детей от четырех до 11 лет), а также 5, 10 и 21,1 километра.

В прошлом году в полумарафоне приняли участие более 15 тысяч человек на Университетской площади на Воробьевых горах. Они соревновались на различных дистанциях, пробежали по знаковым и историческим местам Москвы.

Особенностью фестиваля стали символы и талисманы городов "Золотого кольца", которые установили вдоль трассы. Участники пробегали мимо Ярославля, Костромы, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Мышкина, Тутаева, Рыбинска, Углича и Москвы.

Зарегистрироваться на полумарафон "Моя столица" можно на сайте.

Ранее стартовала регистрация на участие в Московской лыжной неделе, которая пройдет с 4 по 8 февраля. На лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе "Лужники" впервые состоится ночная гонка. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут соревноваться за выход в финал на дистанции 3 километра, а лучшие участники преодолеют дистанцию 800 метров в двух забегах.

