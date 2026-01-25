Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 18:16

Спорт

Регистрация на IX полумарафон "Моя столица" началась в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

IX полумарафон "Моя столица" пройдет в Москве 3 и 4 октября. На него уже открылась регистрация, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие станет ярким фестивалем, который завершит сезон проекта "Бегом по Золотому кольцу". Состязания состоятся на дистанциях 300 и 600 метров (для детей от четырех до 11 лет), а также 5, 10 и 21,1 километра.

В прошлом году в полумарафоне приняли участие более 15 тысяч человек на Университетской площади на Воробьевых горах. Они соревновались на различных дистанциях, пробежали по знаковым и историческим местам Москвы.

Особенностью фестиваля стали символы и талисманы городов "Золотого кольца", которые установили вдоль трассы. Участники пробегали мимо Ярославля, Костромы, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Мышкина, Тутаева, Рыбинска, Углича и Москвы.

Зарегистрироваться на полумарафон "Моя столица" можно на сайте.

Ранее стартовала регистрация на участие в Московской лыжной неделе, которая пройдет с 4 по 8 февраля. На лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе "Лужники" впервые состоится ночная гонка. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут соревноваться за выход в финал на дистанции 3 километра, а лучшие участники преодолеют дистанцию 800 метров в двух забегах.

Собянин рассказал о проекте "Мой спортивный район"

Читайте также


спортгород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика