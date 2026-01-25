Агентство "Москва": ДТП с легковым авто и тягачом произошло на северо-востоке столицы

25 января, 17:08Происшествия
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с легковым автомобилем и тягачом произошло на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Авария произошла на улице Илимская. Водитель легкового автомобиля не смог вписаться в поворот и врезался в тягач с полуприцепом, который стоял на парковке. Пострадавших нет.
Ранее легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в подмосковном Домодедове. 38-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом без пассажиров.
В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств, а также девятилетний пассажир Volkswagen. Всех пострадавших госпитализировали.
Авария произошла в районе Бесединского шоссе на МКАД