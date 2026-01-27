Москвичам рассказали о применении ИИ в городских проектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве продолжается масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в городскую инфраструктуру и цифровые сервисы, что помогает оптимизировать работу служб, повысить качество услуг и облегчить повседневную жизнь жителей столицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"В городе ИИ применяется более чем в 120 проектах, включая ключевые сферы городского хозяйства: медицину, безопасность, ЖКХ, образование, транспорт и государственное управление", – заявили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы (ДИТ).

Традиционный и генеративный искусственный интеллект представляют собой два разных подхода к работе с ИИ и используются в городских сервисах Москвы для решения различных задач.

Традиционный ИИ ориентирован на выполнение конкретных функций на основе анализа данных и применяется для автоматизации рутинных процессов. Как указали в ДИТ, такие технологии используются в городских проектах уже около 15 лет и стали неотъемлемой частью повседневной жизни москвичей.

В частности, традиционный ИИ лежит в основе голосовых помощников на городских горячих линиях, которые распознают речь с точностью до 98% и ежемесячно обрабатывают более пяти миллионов обращений по вопросам ЖКХ, транспорта и госуслуг.

Кроме того, традиционный ИИ используется в системе оплаты проезда по биометрии в московском метро, в работе беспилотных трамваев, которые автоматически определяют объекты и переключают стрелочные переводы, а также в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

В ЕМИАС цифровые помощники формируют для врачей предварительные сводки на основе данных электронной медкарты и жалоб пациента, а технологии компьютерного зрения применяются для анализа снимков лучевой диагностики и выявления различных заболеваний, включая пневмонию и онкологические патологии.

В сфере образования традиционный ИИ задействован в "Московской электронной школе": чат-бот помогает педагогам готовить конспекты занятий, тестовые задания и подбирать учебные материалы с учетом федеральных программ и нормативных документов.

В градостроительстве ИИ применяется в сервисе Центра искусственного интеллекта, который выявляет коллизии в цифровых моделях зданий, упрощая работу проектировщиков и инженеров. Также технологии ИИ используются на городском портале поставщиков, где они автоматически анализируют договоры перед мини-аукционами и формируют краткие выжимки по ключевым параметрам.

Генеративный искусственный интеллект ориентирован на создание нового контента и решение комплексных задач. В городских сервисах Москвы его начали внедрять в 2025 году, и, по данным ДИТ, сегодня около 55% москвичей используют GenAI в повседневной жизни.

Генеративные технологии применяются для улучшения цифровых ассистентов на городских порталах, а также в сервисе "Генеративное проектирование" цифрового двойника города, который способен за считаные секунды формировать комплексные проекты застройки с учетом инженерных, геологических и технологических параметров. В настоящее время этот сервис находится на стадии пилотирования.

Кроме того, генеративный ИИ используется на городской облачной платформе Mos.Hub, где чат-бот КоДИТ помогает писать программный код, находить ошибки и подбирать готовые фрагменты решений.

В образовательных программах академии "Молодежь Москвы" нейросети применяются в рамках курса "Искусственный интеллект в креативных профессиях", посвященного работе с GenAI при создании текстов и визуального контента.

Также технологии генеративного ИИ использовались при подготовке акции "Ночь в музее" в 2025 году. Нейросеть помогла создать обновленный визуальный стиль мероприятия, включая образ маскота Совенка и дизайн электронного билета.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что традиционный и генеративный ИИ дополняют друг друга и могут одновременно применяться в одной сфере, обеспечивая как стабильную работу городских систем, так и поиск нестандартных решений.

