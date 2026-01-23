В Москве создан новый ИИ-сервис для реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Планирование этапов реновации", созданный Центром искусственного интеллекта в градостроительстве, проходит тестирование в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

Сервис необходим для регулярного мониторинга программы реновации с точностью до 95%. С его помощью можно увидеть данные о расселяемых домах и площади нового жилья, ознакомиться с аналитикой сноса старого жилого фонда и строительства нового.

"Планируется, что это позволит сократить временные затраты сотрудников в 2 раза. Таким образом, с помощью искусственного интеллекта мы будем работать над ускорением действующей программы", – указал Овчинский.

Программа обеспечит оперативное выявление отклонений. Этого удастся добиться за счет мониторинга и оценки ключевых показателей реновации. Ожидается, что доступ к сервису позже откроют для представителей ведомств, участвующих в программе, на сайте "СтроимПросто".

В декабре 2025 года в рамках реновации новые квартиры получили около 6,1 тысячи москвичей. На северо-западе столицы договоры за этот период заключили более 1,1 тысячи москвичей, на востоке – около 950 человек, а на северо-востоке и юге – 880 и 820 горожан соответственно. Этот показатель стал самым высоким по сравнению с другими месяцами 2025 года.

