Свыше тысячи москвичей переедут в две новостройки по реновации в районе Коптево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два дома в столичном районе Коптево передали под заселение в рамках реновации, туда переедут свыше тысячи жителей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня количество новостроек, переданных под заселение по программе реновации в районе Коптево, достигло шести", – указал он.

Речь идет о домах № 17 по 3-му Михалковскому переулку и № 10 по Михалковской улице. Для граждан-переселенцев уже открыт центр информирования, где горожане смогут получить ответы на интересующие вопросы по поводу реновации. Там им помогут заказать услуги сервиса "Переезд по программе реновации".

"Всего в Коптеве по действующей программе реновации предстоит расселить 123 дома, квартиры получат свыше 23 тысяч москвичей", – добавил Ефимов.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в двух новых домах по реновации предусмотрены 625 квартир с улучшенной отделкой. На первом этаже разместят магазины, аптеки и пункты выдачи заказов. Кроме того, территория вокруг новостроек была полностью благоустроена.

"Важно, что новые дома в Коптеве интегрированы в развитую городскую среду: в шаговой доступности от них находятся благоустроенные бульвары с парком и летним бассейном, Тимирязевский парк и Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью", – добавил Овчинский.

Уточняется, что в дом № 10 по Михалковской улице планируют переехать свыше 620 жителей домов № 1 и 3 в 3-м Новомихалковском проезде, дома № 3 в 4-м Новомихалковском проезде и дома № 59/1, корпуса Б, на Большой Академической улице. Город предложил им равнозначное жилье, уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Более половины из них уже определились с выбором квартир и приступили к оформлению документов", – отметила она.

Кроме того, в другой дом по реновации переедут 500 жителей дома № 17/14 на бульваре Матроса Железняка, дома № 28, корпуса 3, на Коптевской улице и дома № 21 в 3-м Михалковском переулке. Уточняется, что свыше 80% жителей устаревших зданий уже согласились на переезд, а часть семей заключили договоры на равнозначные квартиры.

Ранее около 400 жителей двух старых домов в районе Отрадное приступили к осмотру квартир в новостройке в рамках программы реновации. Новые квартиры получили жители домов в Отрадном проезде и на Березовой аллее.

Новостройка находится по адресу Отрадный проезд, дом № 8. В этом районе она стала уже вторым домом, который передали под заселение по реновации.

