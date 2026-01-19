Около 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 400 жителей двух старых домов в районе Отрадное приступили к осмотру квартир в новостройке в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что новые квартиры получили жители домов в Отрадном проезде и на Березовой аллее. Новостройка же находится по адресу Отрадный проезд, дом 8. В этом районе она стала уже вторым домом, который передали под заселение по реновации.

Горожанам не придется привыкать к новой инфраструктуре, так как дом находится в том же районе. Таким образом, им будут доступны привычные магазины, образовательные, социальные и спортивные учреждения. Всего в программу реновации в Отрадном включили семь старых зданий, новые квартиры должны получить 1,3 тысячи жителей. Отмечается, что придомовая территория благоустроена, во дворах есть детские и спортивные площадки, а также лавочки для отдыха.

"В жилом комплексе в Отрадном проезде 251 квартира, четыре из них адаптировали для проживания маломобильных горожан и членов их семей. Общая площадь жилья составляет более 14,5 тысячи квадратных метров", – рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, безбарьерная среда создает комфортные условия для всех жильцов, включая маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с колясками. В новостройке отсутствуют ступени и высокие пороги. Подъезды просторные, а дверные проемы широкие.

Осматривать квартиры москвичи начали поэтапно, добавила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Сначала к осмотру приступили около 230 жителей дома 12 на Березовой аллее, а через неделю – 160 человек из дома 2А в Отрадном проезде.

С выбором определились уже 70% жильцов – это более 280 человек. Сейчас они занимаются оформлением документов на новые квартиры. Свыше 70% человек уже заключили договоры. На все интересующие вопросы им отвечают сотрудники Центра информирования, который расположен на первом этаже новостройки, отметила Соловьева.

Ранее сообщалось, что дома по программе реновации построят у станции метро "Сходненская" в рамках комплексного развития территории (КРТ). Площадь новостроек составит 15,32 тысячи квадратных метров. Они появятся в квартале старых пятиэтажек, которые планируется расселить.

