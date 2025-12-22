Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 19:00

Город

Около 670 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 670 жителей трех старых пятиэтажных домов в Обручевском районе приступили к осмотру квартир в новостройке. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, к переселению приступили жители корпусов 1, 2 и 3, дома 33 на улице Архитектора Власова. Новостройка расположена по адресу улица Гарибальди, дом 26. Это уже второй жилой комплекс, доступный для участников реновации в этом столичном районе.

"В настоящее время новые квартиры здесь получили все жители восьми расселенных домов – более 1,5 тысячи человек. Всего здесь планируется переселить свыше 3,5 тысячи москвичей из 17 зданий", – добавил Ефимов.

Жилой дом состоит из двух корпусов и четырех секций. В нем предусмотрено 300 квартир общей площадью свыше 17 тысяч "квадратов". При этом три жилища адаптированы для проживания маломобильных жильцов – там предусмотрены широкие коридоры, специальные поручни в санузлах, а ручки, розетки и дверные глазки находятся на допустимом уровне.

"В подъездах жилого комплекса смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для комфортного переезда в новые квартиры москвичи могут воспользоваться услугой "Помощь в переезде", доступной на портале mos.ru или в центре информирования по переселению. Таким образом, горожане смогут бесплатно получить грузчиков и транспорт для перевозки своих вещей.

Новостройка находится рядом со старыми зданиями, поэтому для жителей остается доступной прежняя инфраструктура – им не придется менять детсады, школы, поликлиники и отказываться от походов в привычные магазины.

По словам главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, предложения равнозначных квартир жителям трех пятиэтажек на улице Архитектора Власова были направлены в конце октября. К их осмотру москвичи приступили 27 ноября. При этом центр информирования переселенцев работает в соседнем жилом комплексе – доме 33 на Профсоюзной улице.

Для упрощения переезда москвичи могут заранее загрузить на mos.ru копии документов. При этом суперсервис "Переезд по программе реновации" поможет записаться на осмотр жилья, а позже забронировать удобный день для подписания договора. В этом же сервисе есть специальная инструкция, позволяющая узнать все моменты переселения в новое жилье.

Ранее сообщалось, что в районе Проспект Вернадского по программе реновации появится новостройка. Ее возведут на улице Удальцова. Предельная площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров, при этом более 9 тысяч из них будут определены под жилые пространства, а около 600 квадратных метров – под нежилые.

Читайте также


городреновация

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика