Около 670 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 670 жителей трех старых пятиэтажных домов в Обручевском районе приступили к осмотру квартир в новостройке. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, к переселению приступили жители корпусов 1, 2 и 3, дома 33 на улице Архитектора Власова. Новостройка расположена по адресу улица Гарибальди, дом 26. Это уже второй жилой комплекс, доступный для участников реновации в этом столичном районе.

"В настоящее время новые квартиры здесь получили все жители восьми расселенных домов – более 1,5 тысячи человек. Всего здесь планируется переселить свыше 3,5 тысячи москвичей из 17 зданий", – добавил Ефимов.

Жилой дом состоит из двух корпусов и четырех секций. В нем предусмотрено 300 квартир общей площадью свыше 17 тысяч "квадратов". При этом три жилища адаптированы для проживания маломобильных жильцов – там предусмотрены широкие коридоры, специальные поручни в санузлах, а ручки, розетки и дверные глазки находятся на допустимом уровне.

"В подъездах жилого комплекса смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для комфортного переезда в новые квартиры москвичи могут воспользоваться услугой "Помощь в переезде", доступной на портале mos.ru или в центре информирования по переселению. Таким образом, горожане смогут бесплатно получить грузчиков и транспорт для перевозки своих вещей.

Новостройка находится рядом со старыми зданиями, поэтому для жителей остается доступной прежняя инфраструктура – им не придется менять детсады, школы, поликлиники и отказываться от походов в привычные магазины.

По словам главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, предложения равнозначных квартир жителям трех пятиэтажек на улице Архитектора Власова были направлены в конце октября. К их осмотру москвичи приступили 27 ноября. При этом центр информирования переселенцев работает в соседнем жилом комплексе – доме 33 на Профсоюзной улице.

Для упрощения переезда москвичи могут заранее загрузить на mos.ru копии документов. При этом суперсервис "Переезд по программе реновации" поможет записаться на осмотр жилья, а позже забронировать удобный день для подписания договора. В этом же сервисе есть специальная инструкция, позволяющая узнать все моменты переселения в новое жилье.

Ранее сообщалось, что в районе Проспект Вернадского по программе реновации появится новостройка. Ее возведут на улице Удальцова. Предельная площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров, при этом более 9 тысяч из них будут определены под жилые пространства, а около 600 квадратных метров – под нежилые.

