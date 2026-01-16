Форма поиска по сайту

16 января, 10:53

Город

Свыше 6 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в декабре 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 6,1 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках в рамках программы реновации в декабре 2025 года. Об этом сообщила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"На северо-западе столицы договоры за этот период заключили более 1 100 москвичей, на востоке – около 950 человек, а на северо-востоке и юге – 880 и 820 горожан соответственно", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Соловьева отметила, что этот показатель стал самым высоким по сравнению с другими месяцами прошлого года. Обладателями новых квартир стали жители 205 старых домов.

Во всех новых домах создана безбарьерная среда для удобства жильцов. У входов в подъезды нет ступеней, на первых этажах также нет перепадов высот. Во дворах отсутствуют высокие бордюры, а дорожки для пешеходов достаточно широкие.

На первых этажах зданий предусмотрены помещения для магазинов. городских организаций и предприятий сферы услуг. Сейчас же там расположены центры информирования, где горожанам помогают с оформлением необходимых документов. Там же можно вызвать транспорт и воспользоваться услугами грузчиков для того, чтобы перевезти вещи.

Ранее строительство двух жилых комплексов в рамках программы реновации завершилось на северо-востоке Москвы. Всего в ЖК в Лосиноостровском районе 170 квартир общей площадью около 9,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь 372 квартир в ЖК в районе Свиблово составляет 21,5 тысячи квадратных метров.

В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

