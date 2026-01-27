Врач Залетова назвала какао идеальным напитком для зимних прогулок

Фото: 123RF.com/leonidsorokin

Напитки, содержащие кофеин и ментол, способствуют еще большему охлаждению организма зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, во время зимних прогулок нельзя употреблять алкогольные напитки. Они приводят к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже, чем и обуславливается возникающее ощущение тепла. Однако оно быстро уходит, после чего начинается охлаждение внутренних органов. К тому же алкоголь снижает критичность оценки состояния, что на фоне быстрого переохлаждения может привести к обморожению.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Также на холоде лучше не употреблять напитки, содержащие большое количество кофеина (крепкий кофе, энергетики). Они дают мочегонный эффект, что ведет к потере жидкости и сгущению крови, в результате может ухудшиться кровообращение и теплообмен.

Кроме того, кофеин способен вызвать спазм сосудов и ухудшить периферическое кровоснабжение, что приведет к ускоренному охлаждению организма, дополнительному ощущению зябкости и повысит риск обморожения конечностей, добавила диетолог.

"Сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара тоже не лучший вариант. При их употреблении происходит резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии. А так как организму придется потратить силы на переработку глюкозы, также может возникнуть ощущение упадка сил и холода", – пояснила Залетова.

Еще стоит отказаться от напитков с ментолом, которые активируют рецепторы холода в ротовой полости и пищеводе, усиливая ощущение зябкости, отметила врач.

"А еще важно помнить, что чай с малиной или медом лучше всего пить дома в тепле. Он обладает потогонным эффектом, поэтому на улице может произойти быстрое охлаждение тела", – подчеркнула эксперт.



Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Можно брать с собой напитки с добавлением имбиря, который обладает согревающими свойствами, а также приготовить клюквенный или облепиховый морс. Эти ягоды богаты витамином С, поддерживающим иммунитет в сезон простудных заболеваний. А еще прекрасно согревают организм безалкогольный сидр или глинтвейн с различными специями: корицей, гвоздикой и так далее.

В свою очередь, какао можно назвать идеальным напитком для зимних прогулок из-за жиров и белков, дающих телу длительную энергию для выработки тепла. Также в нем есть флавоноиды, улучшающие кровообращение, и соответственно, помогающие согреваться, пояснила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала продукты, которые необходимы организму зимой. Она посоветовала периодически добавлять в меню жирную рыбу и печень трески, так как они содержат витамин D. Он отвечает за настроение, а также за нормальную работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и иммунитета.

