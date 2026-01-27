Врач Залетова назвала какао идеальным напитком для зимних прогулок

27 января, 08:30Общество
Фото: 123RF.com/leonidsorokin
Напитки, содержащие кофеин и ментол, способствуют еще большему охлаждению организма зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, во время зимних прогулок нельзя употреблять алкогольные напитки. Они приводят к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже, чем и обуславливается возникающее ощущение тепла. Однако оно быстро уходит, после чего начинается охлаждение внутренних органов. К тому же алкоголь снижает критичность оценки состояния, что на фоне быстрого переохлаждения может привести к обморожению.
Кроме того, кофеин способен вызвать спазм сосудов и ухудшить периферическое кровоснабжение, что приведет к ускоренному охлаждению организма, дополнительному ощущению зябкости и повысит риск обморожения конечностей, добавила диетолог.
"Сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара тоже не лучший вариант. При их употреблении происходит резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии. А так как организму придется потратить силы на переработку глюкозы, также может возникнуть ощущение упадка сил и холода", – пояснила Залетова.
Еще стоит отказаться от напитков с ментолом, которые активируют рецепторы холода в ротовой полости и пищеводе, усиливая ощущение зябкости, отметила врач.
"А еще важно помнить, что чай с малиной или медом лучше всего пить дома в тепле. Он обладает потогонным эффектом, поэтому на улице может произойти быстрое охлаждение тела", – подчеркнула эксперт.
В свою очередь, какао можно назвать идеальным напитком для зимних прогулок из-за жиров и белков, дающих телу длительную энергию для выработки тепла. Также в нем есть флавоноиды, улучшающие кровообращение, и соответственно, помогающие согреваться, пояснила Залетова.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала продукты, которые необходимы организму зимой. Она посоветовала периодически добавлять в меню жирную рыбу и печень трески, так как они содержат витамин D. Он отвечает за настроение, а также за нормальную работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и иммунитета.