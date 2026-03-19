Американский бизнесмен Илон Маск пожаловался на современную моду в одежде. Он призвал к переменам в этой области.

Таким мнением Маск поделился в ответ на публикацию в соцсети Х. Пользователь призвал возродить традиционную одежду, выразив мнение, что в настоящее время все стало обезличенным.

"Мода в 2026 году по-прежнему выглядит так же, как в 2006 году. Пришло время перемен!" – написал Маск.

Ранее предприниматель призвал стриминговую компанию Netflix создать сериал, где он предстанет в образе темнокожего мужчины. Это стало реакцией на очередной пост в X.

Автор разместил изображение, сгенерированное нейросетью, которое было стилизовано под постер вымышленного сериала о Маске. На картинке он изображен темнокожим в окружении инопланетных существ.