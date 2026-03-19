Десять электробусных маршрутов запустили в Москве с января

С января текущего года электробусы появились на 10 новых маршрутах в 5 административных районах Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Мегаполис является одним из ведущих мировых центров по внедрению и использованию электрического транспорта, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. На новых рейсах, по его словам, пассажиры совершают порядка 30 тысяч поездок в рабочие дни.

"Продолжим и дальше расширять электробусную сеть, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил вице-мэр.

Маршруты стали доступны жителям Северо-Восточного, Восточного, Южного, Юго-Западного, а также Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

По будням там курсирует более 50 российских электробусов, которые не только обеспечивают комфорт для пассажиров, но и выполняют экологическую функцию, снижая загрязнение воздуха.

В середине марта в городе были запущены автобусы, курсирующие от метро "Тушинская" и одноименной станции МЦД-2 до Красногорска. Новые рейсы связали северо-запад Москвы с Красногорском.

Всего на линии работают 25 современных российских автобусов большого класса, обеспечивающих комфортные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров.