Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 12:39

Транспорт

Десять электробусных маршрутов запустили в Москве с января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С января текущего года электробусы появились на 10 новых маршрутах в 5 административных районах Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Мегаполис является одним из ведущих мировых центров по внедрению и использованию электрического транспорта, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. На новых рейсах, по его словам, пассажиры совершают порядка 30 тысяч поездок в рабочие дни.

"Продолжим и дальше расширять электробусную сеть, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил вице-мэр.

Маршруты стали доступны жителям Северо-Восточного, Восточного, Южного, Юго-Западного, а также Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

По будням там курсирует более 50 российских электробусов, которые не только обеспечивают комфорт для пассажиров, но и выполняют экологическую функцию, снижая загрязнение воздуха.

В середине марта в городе были запущены автобусы, курсирующие от метро "Тушинская" и одноименной станции МЦД-2 до Красногорска. Новые рейсы связали северо-запад Москвы с Красногорском.

Всего на линии работают 25 современных российских автобусов большого класса, обеспечивающих комфортные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров.

Новые выделенные полосы для общественного транспорта откроют в Москве 4 апреля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика