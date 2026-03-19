Рабочий упал с высоты 10-го этажа в лифтовую шахту в Солнцеве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла на себя контроль за расследованием обстоятельств гибели рабочего на стройплощадке в столичном районе Солнцево. Об этом сообщило надзорное ведомство в мессенджере МАХ.

Предварительно удалось установить, что мужчина 2000 года рождения, работавший в субподрядной организации, упал с 10-го этажа строящегося здания на Производственной улице в лифтовую шахту. В результате сотрудник погиб.

В настоящее время на месте ЧП находится заместитель Солнцевского межрайонного прокурора Федор Бородин, вызванный для координации действий правоохранительных органов.

"Установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой", – добавили в ведомстве.

Ранее двое рабочих погибли на строительной площадке в Самаре. По версии следствия, во время монтажных работ по остеклению 20-го этажа строящегося ЖК трос фасадно-подъемной люльки оборвался, из-за чего находящиеся в конструкции сотрудники упали.

По факту случившегося была организована проверка соблюдения требований трудового закона, строительных норм и правил. Работу полиции и экстренных служб в зоне ЧП мониторил зампрокурора Самарской области Евгений Петренко, а также прокурор Железнодорожного района Александр Коробов.