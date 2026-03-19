19 марта, 13:46

Происшествия

Рабочий упал с высоты 10-го этажа в лифтовую шахту в Солнцеве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла на себя контроль за расследованием обстоятельств гибели рабочего на стройплощадке в столичном районе Солнцево. Об этом сообщило надзорное ведомство в мессенджере МАХ.

Предварительно удалось установить, что мужчина 2000 года рождения, работавший в субподрядной организации, упал с 10-го этажа строящегося здания на Производственной улице в лифтовую шахту. В результате сотрудник погиб.

В настоящее время на месте ЧП находится заместитель Солнцевского межрайонного прокурора Федор Бородин, вызванный для координации действий правоохранительных органов.

"Установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой", – добавили в ведомстве.

Ранее двое рабочих погибли на строительной площадке в Самаре. По версии следствия, во время монтажных работ по остеклению 20-го этажа строящегося ЖК трос фасадно-подъемной люльки оборвался, из-за чего находящиеся в конструкции сотрудники упали.

По факту случившегося была организована проверка соблюдения требований трудового закона, строительных норм и правил. Работу полиции и экстренных служб в зоне ЧП мониторил зампрокурора Самарской области Евгений Петренко, а также прокурор Железнодорожного района Александр Коробов.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

