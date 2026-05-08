Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 10:52

Транспорт

Около 14 тыс пассажиров ожидают вылета из аэропортов юга России

Фото: depositphotos/d.travnikov

Не менее 14 тысяч пассажиров сейчас ожидают вылета из южных аэропортов, которые ранее приостановили работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Всего в южных аэропортах России, приостановивших работу, по предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, задержано и отменено более 80 рейсов", – говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сочи. Там текущая ситуация накладывается на масштабные сбои в расписании, произошедшие в последние двое суток.

Сразу 13 российских аэропортов приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Уточняется, что весь персонал находится в безопасности.

В настоящее время Минтранс и Росавиация в оперативном режиме корректируют расписание рейсов. В частности, компании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" изменили расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов.

В столичных аэропортах задержали и отменили десятки рейсов

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика