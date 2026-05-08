Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 09:34

Транспорт

Приостановлена работа 13 аэропортов юга России после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сразу 13 российских аэропортов утром 8 мая временно приостановили работу. Причиной стало попадание украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе, сообщил Минтранс РФ в МАХ.

Уточняется, что персонал находится в безопасности, однако потребовался анализ работоспособности оборудования. В связи с этим скорректированы технологии управления воздушным движением. Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами в оперативном режиме корректируют расписание рейсов.

Временно не принимают и не отправляют самолеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

"Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о снятии ограничительных мер в московском аэропорту Внуково. Их вводили из-за угроз налета вражеских БПЛА. Аналогичные меры до сих пор действуют в Домодедово. Над небом столичного региона нейтрализовано 88 дронов с 7 мая.

