На платформе "Активный гражданин – детям" пройдут онлайн-мероприятия к 9 Мая

Платформа "Активный гражданин – детям" подготовила тематические онлайн-мероприятия для юных москвичей к 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ребята смогут ответить на вопросы викторины, посмотреть видеоролик о Государственном музее обороны Москвы, поиграть в онлайн-игру "Крылья Победы". Все это поможет им больше узнать о Великой Отечественной войне и о подвигах защитников столицы.

Новая видеоистория из цикла "Куда идем после школы?" расскажет об экспозиции Государственного музея обороны Москвы. Дети узнают о тех, кто защищал столицу во время Великой Отечественной войны. Им покажут фотографии, письма военнослужащим, детские рисунки того времени.

Также в видеоролике есть рассказ о поездах, перевозивших оружие и солдат. Кроме того, юные зрители увидят зенитную пушку, которая помогала отражать авиационные налеты.

Онлайн-игра "Крылья Победы" расскажет о военных самолетах. Дети смогут поиграть за сборщиков летательных аппаратов и собрать модели. На сборку им будет даваться 1,5 минуты. Всего есть 10 уровней, на каждом из которых допускается сделать не более 5 ошибок.

Игра поможет развить логику и внимание. После сборки модели на экране будет появляться табличка с фактами о военных самолетах. Например, о смешанных конструкциях или штурмовике, названном "летающим танком".

А викторина расскажет о работе актеров в военное время и покажет архивные фотографии. Вопросы будут для ребят 6–7, 8–10, 11–13 лет. Увлекательный тест создан совместно с Московским театром кукол.

За прохождение игры и викторины дети получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые они смогут обменять на призы или направить в фонды помощи животным.

Для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Их ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.

Программа в честь 81-й годовщины Победы развернется в каждом округе города. Москвичей и туристов приглашают парки, музеи, театры, детские школы искусств и библиотеки.

