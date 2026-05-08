Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 12:11

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука под Донецком

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что населенный пункт заняли подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий

Ранее Вооруженные силы России заняли населенный пункт Покаляное в Харьковской области.

Кроме того, российские бойцы установили контроль над населенными пунктами Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР. Первый перешел под контроль подразделений группировки войск "Север", второй – военнослужащих группировки "Центр".

