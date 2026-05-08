SCMP: китаянка отсудила 100 тыс долларов за увольнение из-за должности мужа

Фото: 123RF.com/orathaimukky

Суд в Китае постановил выплатить 100 тысяч долларов женщине, которую уволили из-за того, что ее муж возглавлял конкурирующую компанию. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным СМИ, китаянка начала работать в фирме по управлению недвижимостью в 2006 году, а в конце 2023-го ее уволили. Как объяснил работодатель, ее муж занимает должность гендиректора конкурирующей компании, что создало "негативные последствия для бизнеса".

Китаянка обратилась в суд и потребовала выплатить компенсацию за расторжение трудового договора. На заседании работодатель утверждал, что экс-сотрудница, занимавшая должность операционного менеджера, имела доступ к конфиденциальной информации. В ответ женщина заявила, что у нее не было доступа к секретным данным, поскольку она выполняла лишь вспомогательные функции.

В итоге суд признал увольнение незаконным, поскольку работодатель не предоставил достаточных доказательств того, что супруг китаянки использовал ее положение для нанесения ущерба интересам компании.

Ранее другая жительница Китая уснула на рабочем месте на 5 часов, таким образом выразив недовольство уровнем зарплаты. Женщина уточнила, что "показала начальнику, за что он платит". Позднее она взяла шоколадку со стола руководителя и съела ее, после чего тот пригрозил ей увольнением.

