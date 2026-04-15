SCMP: китаянка проспала 5 часов на работе, чтобы проучить начальника за низкую зарплату

В китайской провинции Хэнань сотрудница решила необычным способом выразить недовольство уровнем оплаты труда и уснула на рабочем месте на 5 часов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материал South China Morning Post.

По словам работницы, низкая зарплата подтолкнула ее к демонстративному поведению. Таким образом, женщина "показала начальнику, за что он платит". Позже женщина также взяла шоколадку со стола руководителя и съела ее.

Выяснилось, что из-за проблем со здоровьем начальнику необходимо регулярно есть сладкое, из-за чего он едва не потерял сознание. После случившегося работодатель пригрозил сотруднице увольнением. В ответ она заявила, что выполнила ровно тот объем работы, который соответствует ее оплате.

Видеоролик с рассказом женщины был опубликован в соцсетях и вызвал резкую критику пользователей, большинство из которых встали на сторону руководителя. В ответ героиня ролика заявила, что критики просто не понимают людей с низкими зарплатами.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что регулярные совещания и традиция оставаться на рабочем месте до ухода руководителя являются самыми бесполезными практиками офисной жизни.

В число вредных офисных практик собеседница также включила и микроменеджмент, когда руководитель контролирует выполнение даже самых мелких задач и просит регулярных промежуточных отчетов буквально о каждом часе работы.

