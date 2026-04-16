Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности РФ на Украине

Фото: depositphotos/adameq2

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о приведении в повышенную готовность дежурных сил авиации и ПВО.

Причиной стала зафиксированная активность дальней авиации России, наносившей удары по украинской территории.

В воздух были подняты дежурная пара истребителей, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Одновременно с этим наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боевой готовности.

Позднее военное ведомство уточнило, что авиационная операция в воздушном пространстве республики завершена.

Истребители вернулись на аэродромы базирования, а работа наземных средств ПВО возобновлена в штатном режиме. Подчеркивается, что нарушений границ воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Ранее польские истребители F-16 перехватили российский самолет Ил-20 в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем. Отмечается, что российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.