Новости

Новости

19 марта, 16:01

МИД Эстонии вызвал представителя России из-за нарушения воздушного пространства

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства республики. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление ведомства.

По данным эстонского министерства, инцидент произошел 18 марта. Утверждается, что нарушение зафиксировано около острова Вайндло, где российский истребитель Су-30 якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около минуты.

Ранее СМИ писали, что британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетал над Черным морем в районе Крыма. Борт вылетел с базы Уэддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над акваторией со стороны Румынии.

Траектория проходила напротив Севастополя. Однако, по словам журналистов, такие полеты для этого самолета являются регулярными.

