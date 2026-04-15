Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 19:24

Транспорт

Ряд поездов на Павелецком направлении МЖД задерживается по техническим причинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ряд поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги задерживается по техническим причинам из-за затруднения движения на станции Домодедово, сообщила пресс-служба МЖД.

Отмечается, что движение было затруднено с 18:08 до 18:38. В связи с этим несколько пригородных электричек в сторону столицы и области следует с отставанием от графика.

Однако в МЖД подчеркнули, что делают все необходимое для того, чтобы сократить отставание поездов.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Временные ограничения будут действовать до середины мая. Вместо трамвая 6 горожан призвали пользоваться коротким маршрутом 6к от Братцева до Восточного моста.

транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика