USA Today: Пентагон планирует военную операцию на Кубе

Пентагон приступил к усиленной разработке планов и наращиванию подготовки для возможного проведения военной операции на территории Кубы. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации издания, соответствующая директива была доведена до правительственных структур из Белого дома. Подготовка ведется на случай, если американский лидер Дональд Трамп решит отдать приказ о военном вмешательстве в дела островного государства.

Ранее Трамп заявил, что Куба станет следующей целью для армии США уже в ближайшее время. Он добавил, что эта страна находится в состоянии экономического упадка.

Кроме того, американский президент пригрозил правительству Кубы "недружественным переворотом". СМИ отмечают, что Белый дом хочет отстранить от власти президента страны Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы.