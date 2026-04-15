Автобусная экскурсия по Москве Булгакова пройдет в рамках "Библионочи" 18 апреля

Акция "Библионочь" состоится в российских городах 18 апреля. Какие события пройдут в Москве и как на них попасть – в нашем материале.

От фолк-рок-группы до национальных танцев

Ежегодная бесплатная акция "Библионочь" пройдет в 2026 году уже в 15-й раз. Специальную программу представят библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране. В нее входят экскурсии, лекции, встречи с писателями и литературными героями, поэтические чтения, концерты и книжные выставки.

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!". Одной из главных площадок акции станет Библиотека иностранной литературы, где открытие мероприятия 18 апреля запланировано на 18:00. Гостей ждут сказки народов страны, мастер-классы, выступления фолк-рок-группы и якутского техно-диджея, а также аудиоприветствия из национальных библиотек со всей страны. Помимо этого, для посетителей организуют традиционное русское чаепитие и угостят тремя видами сбитня – алтайским, липовым и кофейным.

В Российской государственной детской библиотеке гостей ждет более 20 событий с 17:00 до 22:00. К примеру, артисты из ансамбля "Этнопроект. Москва" исполнят песни и танцы разных национальностей, а для любителей фольклора проведут игру-путешествие по мотивам сказок народов России. А писательницы Жанна Андриевская и Юлия Кузнецова расскажут о новых книгах и том, как привить детям любовь к чтению.

В свою очередь, театр "Бемби" представит музыкальный спектакль "Снегурочка". Кроме того, в программе презентация книги "Атлас народов Сибири и Дальнего Востока", джазовые версии мультипликационных хитов в исполнении оркестра Олега Лундстрема, а также диафильмы по народным сказкам. Более подробно об участии в мероприятиях можно узнать на сайте библиотеки.

В Культурном центре имени М.А. Шолохова, который располагается в библиотеке № 128, в 20:00 прочитают лекцию "Шолохов и казачество: правда, которая важна". Посетителям расскажут, насколько достоверно писатель сумел передать жизнь донских казаков в своих книгах, ведь он сам был хорошо знаком с их бытом. Лектор также затронет тему изображения сложной и неоднозначной эпохи, языка и традиций казачества, а также главных устоев: преданности родной земле, вере, семейным ценностям и воинскому долгу.

В сквере возле Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева 18 апреля установят юрту и проведут экскурсию по ее устройству. Посетителям расскажут об элементах каркаса и покрытия традиционного жилища кочевников, особо важных зонах внутри, предметах быта степных народов. Кроме того, лектор объяснит значение традиционных орнаментов и их символику в культуре кочевников. Рядом с юртой организуют интерактивную зону, где гости смогут ближе познакомиться с традициями кочевых народов и попробовать блюда с полевой кухни. О правилах посещения мероприятий можно узнать на официальных ресурсах библиотеки.

Изучение пиктограмм и булгаковская Москва

Государственная публичная историческая библиотека России приглашает всех желающих погрузиться в историю национальных языков России 18 апреля с 18:00 до 18:30. В отделе редких книг собирают азбуки, буквари и прописи с 1929 года. В частности, здесь хранятся 34 букваря на языках народов страны, букварь для народов Дальнего Востока, "Букварь для северных народностей" и "Сибирский букварь для взрослых". Часть книг напечатана вязью, так как вышла до перевода письменности на латиницу, а затем на кириллице в 1920-х годах.

Здесь же московский коллектив "Гусли-Бэнд" выступит с музыкальной программой в 17:00. Прозвучат старинные наигрыши, скоморошины и лирические песни, которые передадут этнографические особенности Архангельской, Пензенской, Белгородской и Рязанской областей. Также коллектив сыграет авторские композиции и известные хиты. Для посещения необходима регистрация на сайте библиотеки.

На мастер-классе в Государственной публичной исторической библиотеке России с 17:30 до 18:00 гости погрузятся в виртуальное путешествие по Чукотскому автономному округу. Можно будет услышать местные легенды и сказки, а также истории о приключениях охотников среди льдов. Расскажут и о пиктограммах – рисунках, которые чукчи использовали до появления письменности. На занятии участники попробуют расшифровать рисунок одной из древних легенд.

Также всех желающих ждет лекция об одной из самых дорогих серий книг – "Живописной России" под редакцией П. П. Семенова. Издатель потратил на 19 томов 550 тысяч рублей золотом, а в создании участвовали 423 человека. Слушатели узнают, как замысел "показать Россию во всей ее полноте" воплотился в жизнь, увидят богатые переплеты с тройными золотыми обрезами, а также поймут, почему полный комплект сегодня – библиографическая редкость.

Кроме того, в рамках "Библионочи" пройдут бесплатные экскурсии, посвященные жизни и творчеству Михаила Булгакова. С 12:00 до 19:00 каждый час проводятся 40-минутные обзорные прогулки по музею "Булгаковский дом". В 13:00, 15:00 и 17:00 начнутся автобусные экскурсии на "Трамвае 302-БИС" по булгаковской Москве. Кроме того, в 16:00 состоится дневная пешеходная экскурсия по следам романа "Мастер и Маргарита", а в 19:00 – автобусная. Чтобы посетить эти события, нужно заранее забронировать билеты по телефону 8 (495) 970-06-19.

