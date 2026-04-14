Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 15:09

Общество
Главная / Истории /

Аллерголог Москаева опровергла существование "спящего поллиноза"

"Спящий поллиноз": вызывает ли COVID-19 приступы аллергии

Штамм COVID-19 Stratus способен вызвать "спящий поллиноз", сообщили СМИ. Действительно ли это так и что делать для облегчения состояния, расскажет Москва 24.

"Не понимала, что это"

Фото: 123RF.com/olksandr

Жители столицы, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на зуд, отеки и заложенность носа. Одна из телезрительниц Лия рассказала телеканалу Москва 24, что раньше прекрасно чувствовала себя в сезон цветения, но после того, как переболела коронавирусом, прогулки по весенним паркам закончились.

"У меня закладывал нос, краснели щеки. Сначала подумала, что это ОРВИ, лечилась противовирусными, но это не помогало, все было напрасно. Врач-терапевт сказал мне: "Это 100% аллергия", – поделилась девушка.

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев в беседе с телеканалом Москва 24 отметил, что подобные реакции может вызывать штамм COVID-19 Stratus. Тем самым он провоцирует так называемый спящий поллиноз.

Это устойчивое системное воспаление, гиперактивность местной иммунной системы, нарушения в работе тучных клеток, которые отвечают за аллергию. Поэтому сегодня при появлении таких симптомов мы нередко видим Stratus, который на протяжении недель может напоминать аллергию.
Дмитрий Еделев
доктор медицинских наук, профессор

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова рассказала телеканалу, что постковидные проявления действительно маскируются под аллергию, но антигистаминные препараты могут облегчить состояние.

"Люди принимали антигистаминные еще при первых волнах ковида и видели, что симптомы протекают не так ужасно, как без них. Это реально работает. Конечно, они не могут уничтожить вирус, но способны снизить реактивность слизистых оболочек", – подчеркнула эксперт.

Однако ранее в Минздраве РФ опровергли связь между Stratus и новыми аллергиями у здоровых людей. По словам главного внештатного инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, научные данные об этом отсутствуют. После перенесенной вирусной инфекции вероятны временные изменения в работе иммунной системы, что может проявляться повышенной реакцией слизистых на раздражители. Причем не только на пыльцу, но и бытовую химию или другие факторы, что внешне напоминает аллергию, обратил внимание эксперт.

Кроме того, совпадение периода восстановления после болезни с активным цветением растений способно усиливать симптомы и создавать впечатление "внезапно появившейся" аллергии, добавил Чуланов.

Путаница в терминах?

Фото: 123RF.com/juni12

Strarus не новый аллерген, а подвид COVID-19, вызывающий вирусную инфекцию с признаками ОРВИ. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева

Он может вызывать заложенность носа и чихание, поэтому некоторые стали воспринимать его как аллергию – симптомы очень похожи. Тем более сейчас активное пыление пыльцы березы, которая как раз и является причиной поллиноза. Симптомы накладываются один на один.
Елена Москаева
аллерголог-иммунолог

По словам специалиста, сам по себе вирус не опаснее предыдущих видов COVID-19, а у многих, особенно у молодых пациентов, он протекает просто как обычное ОРВИ.

"Поллиноз тоже протекает с заложенностью носа, чиханием, зудом в глазах и носу. У одного пациента может быть и то и другое. Особенность в том, что вирусные инфекции повреждают слизистые барьеры и могут ухудшать течение уже имеющейся аллергии. Или, допустим, у человека была генетическая предрасположенность, но раньше он не реагировал на пыльцу, а после вирусной инфекции случился дебют аллергии", – подчеркнула специалист.

При этом понятия "спящий поллиноз" не существует, подчеркнула Москаева.

"Признаки аллергии очевидны и проявляются. Если оба родителя страдают аллергией, вероятность того, что ребенок когда-нибудь получит ее симптомы, достигает 80%. Дебют может случиться в разном возрасте – и в детстве, и во взрослом", – сказала она.

По словам специалиста, полностью убрать риски возникновения аллергии нельзя.

"Нужно начинать издалека: естественные роды, грудное вскармливание, нахождение на природе в детстве – это может несколько снижать риски, но не устраняет их полностью. Влиять на симптомы можно здесь и сейчас. Например, меньше контактировать с аллергеном – не выходить на улицу при активной солнечной, ветреной погоде, когда концентрация пыльцы максимальная", – рассказала врач.

Также эксперт рекомендовала не открывать окна, чтобы избежать контакта с пыльцой. В транспорте в качестве альтернативы она предложила использовать кондиционер.

"После возвращения с улицы (если была необходимость выйти) нужно умыться, промыть нос и глаза, перед сном помыть голову, потому что пыльца оседает на волосах. Это барьерные способы, уменьшающие контакт слизистых с аллергеном", – добавила специалист.

В свою очередь, врач-аллерголог Надежда Логина в беседе с изданием "Абзац" пояснила, как отличить аллергию от вирусной инфекции.

"Заложенность и обильные прозрачные выделения из носа более характерны для аллергического воспаления, чем для вирусов. Главное отличие в том, что респираторные вирусные и бактериальные инфекции сопровождаются признаками интоксикации, прежде всего повышением температуры. Лихорадка совершенно не характерна для аллергических реакций, они всегда протекают с нормальной температурой", – пояснила Логина.

В период активного цветения березы и кустарников аллергены накапливаются на теле человека и внутри помещений. Если игнорировать проблему, сезонный поллиноз со временем может перерасти в хроническую пищевую непереносимость.

Особенно активно пыльца березы накапливается в волосах у тех, кто не носит головной убор и не принимает душ сразу по приходе домой. Если вовремя не лечить поллиноз, может развиться перекрестная пищевая аллергия на все орехи и косточковые фрукты: яблоки, груши, персики, абрикосы.
Надежда Логина
врач-аллерголог

Своевременная диагностика и правильная терапия, по словам врача, позволяют избежать развития тяжелой бронхиальной астмы. Современные методы, такие как аутолимфоцитотерапия с использованием собственных лимфоцитов пациента, позволяют лечить все формы аллергии сразу без побочных эффектов.

Курс лечения составляет всего 6–8 процедур. Этот подход эффективен даже в тех случаях, когда аллергия на пыльцу сочетается с реакцией на домашних животных, плесень или бытовую пыль, заключила Логина.

Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика