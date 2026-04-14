14 апреля, 19:15

Общество
Эксперт Шаталина: перепродажа букетов от партнера говорит о разочаровании в отношениях

Цена его щедрости: почему россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

В соцсетях завирусилась новая тенденция: все чаще девушки продают со скидкой большие букеты цветов, которые получили в подарок от поклонников. О том, с чем связана такая тенденция, выяснила Москва 24.

Продать как можно скорее

В Сети все чаще появляются ролики, где девушки рассказывают, как удачно инвестировали подаренные ухажерами букеты. После вручения и пары кадров на память огромные композиции из пионов, роз и гортензий попадают на различные онлайн-платформы за полцены.

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку, закрыть кредит или просто купить более важные вещи. Девушки не скрывают: цветы только что вручили, поэтому их нужно продать как можно скорее, чтобы букеты не потеряли товарный вид.

Например, москвичка Евгения выставила в Сети объявление с корзиной белых роз за 5 000 тысяч рублей.

"Продам букет, только что подарили, свежий, красивый", – подписала она.

Более бюджетную цену поставила жительница ЦАО Марианна. Девушка пытается сбыть сразу несколько букетов, подаренных на день рождения.

Подарили вчера 101 розу. Большие в коробке – 4 000 рублей. Мелкие розы – 3 000 рублей. Продаю срочно.
продавец с онлайн-площадки

Иногда прайс некоторых лотов может сравниться с расценками в ювелирном магазине. Однако, по словам продавцов, их предложения все еще являются самыми выгодными, ведь в магазине такие букеты обойдутся в два, а то и в три раза дороже.

"Продаю корзину цветов. Подаренную сегодня. 35 000 тысяч рублей", – кратко подписала свое объявление Светлана из Химок.

При этом Юлия из ЗАО сделала из своей публикацию целую презентацию.

Уезжаю и, к сожалению, не смогу забрать с собой эту красоту. Цветы свежие, но, понимаете сами, такая композиция долго не стоит, поэтому отдаю по цене значительно ниже флористической. Огромная авторская корзина из пионовидных роз, ранункулюсов, хризантем и кустовых роз в нежной кремово-розовой гамме. В салоне такая композиция стоит в разы дороже – от 80+ тысяч. Отдаю по выгодной цене, чтобы порадовала кого-то уже сегодня.
продавец с онлайн-площадки

Некоторые пользователи даже рассказывают о своем опыте в социальных сетях. Причем подобные ролики набирают тысячи просмотров и сотни комментариев.

"Парень, которого знаю пару дней, прислал доставкой 101 красную розу. Жест, конечно, красивый, но коммуналка сама себя не оплатит. Сделала фоточку на память и выставила на три тысячи дешевле магазинного прайса. На удивление, уже через несколько часов за букетом приехал молодой человек. Получается такой круговорот добра", – поделилась своей историей одна из девушек.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни традиционно сообщили, что не разделяют такого подхода.

"А парням норм вообще такое"; "вот поэтому у меня нет девушки"; "а зачем принимать? Когда от любимого человека – это самые неописуемые чувства. Тут жалко парней, которые дарят. Надеюсь, больше не будут", – отметили пользователи.

Однако есть и те, кто разделил мотивы девушек, назвав их поступок верхом рационализма и финансовой грамотности.

"Человек, который однажды придумал это: вы гениальны. Те, кто говорит, что пацанов жаль, – ощущение, что вы те самые флористы, которые собирали букет. Парням все равно. Главное – подарил, увидел эмоции, а что она дальше сделает с цветами – ее дело", – высказалась пользовательница Сети.

Приоритеты смещаются

Правила этикета не запрещают передаривать или продавать подарок, в том числе букеты цветов. При этом есть важный нюанс: тот, кто вручил презент, ни в коем случае не должен об этом узнать, потому что это вызовет непонимание, предупредила в разговоре с Москвой 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, самое главное – поблагодарить дарителя вне зависимости от того, понравился подарок или нет. Здесь в первую очередь речь идет о внимании: стоит отметить и оценить этот момент.

Дальше судьба презента в ваших руках. Его действительно можно передарить, но только если уверены, что он будет полезен человеку. Второй вариант – продажа: если вещь в хорошем состоянии, с сохранением упаковки и всех атрибутов, говорящих о ее целостности, можно выставлять. Но лучше делать объявления анонимными, без опознавательных знаков.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Вместе с тем специалист уточнила: в случае если мужчина подарил большой букет, а девушка не фанат таких презентов, но знает о его склонности к подобным жестам, на будущее стоит аккуратно намекнуть об истинных желаниях.

В свою очередь, консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина в беседе с Москвой 24 уточнила, что с психологической точки зрения букет – символ внимания и эмоций.

Если этот контекст обоюдный с обеих сторон, идея перепродать или что-то сделать с ним, скорее всего, не возникнет. Но если в этих взаимоотношениях нет эмоциональной ценности, есть разочарования, подарок перестает восприниматься как значимый и по сути становится ресурсом. Тогда логично перевести его в более полезную форму – деньги.
Светлана Шаталина
консультант в сфере отношений, коуч

Вместе с тем, по ее словам, перепродажа букета – необязательно про обиду девушки. Чаще присутствует сочетание факторов: снижение эмоциональной значимости жеста, прагматичность, дистанция или неопределенность в отношениях, напряжение. Девушка таким образом защищается эмоционально и психологически, чтобы символ взаимоотношений не напоминал о партнере.

"Также может играть роль материальный контекст, когда базовые потребности и финансовая устойчивость важнее символических жестов. Тогда приоритеты смещаются в сторону пользы", – разъяснила специалист.

Она добавила, что на сегодняшний день культура подарков в целом меняется: все чаще важным становится не жест, а его уместность. Если бы партнер интересовался, какой подарок действительно уместен, и больше узнавал о вкусах и интересах девушки, перепродажи, скорее всего, не случилось бы, заключила Шаталина.

Читайте также


Какасьева Александра

обществоистории

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

