Эксперт Шаталина: перепродажа букетов от партнера говорит о разочаровании в отношениях

В соцсетях завирусилась новая тенденция: все чаще девушки продают со скидкой большие букеты цветов, которые получили в подарок от поклонников. О том, с чем связана такая тенденция, выяснила Москва 24.

Продать как можно скорее

В Сети все чаще появляются ролики, где девушки рассказывают, как удачно инвестировали подаренные ухажерами букеты. После вручения и пары кадров на память огромные композиции из пионов, роз и гортензий попадают на различные онлайн-платформы за полцены.

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку, закрыть кредит или просто купить более важные вещи. Девушки не скрывают: цветы только что вручили, поэтому их нужно продать как можно скорее, чтобы букеты не потеряли товарный вид.

Например, москвичка Евгения выставила в Сети объявление с корзиной белых роз за 5 000 тысяч рублей.

"Продам букет, только что подарили, свежий, красивый", – подписала она.

Более бюджетную цену поставила жительница ЦАО Марианна. Девушка пытается сбыть сразу несколько букетов, подаренных на день рождения.





продавец с онлайн-площадки Подарили вчера 101 розу. Большие в коробке – 4 000 рублей. Мелкие розы – 3 000 рублей. Продаю срочно.

Иногда прайс некоторых лотов может сравниться с расценками в ювелирном магазине. Однако, по словам продавцов, их предложения все еще являются самыми выгодными, ведь в магазине такие букеты обойдутся в два, а то и в три раза дороже.

"Продаю корзину цветов. Подаренную сегодня. 35 000 тысяч рублей", – кратко подписала свое объявление Светлана из Химок.

При этом Юлия из ЗАО сделала из своей публикацию целую презентацию.





продавец с онлайн-площадки Уезжаю и, к сожалению, не смогу забрать с собой эту красоту. Цветы свежие, но, понимаете сами, такая композиция долго не стоит, поэтому отдаю по цене значительно ниже флористической. Огромная авторская корзина из пионовидных роз, ранункулюсов, хризантем и кустовых роз в нежной кремово-розовой гамме. В салоне такая композиция стоит в разы дороже – от 80+ тысяч. Отдаю по выгодной цене, чтобы порадовала кого-то уже сегодня.

Некоторые пользователи даже рассказывают о своем опыте в социальных сетях. Причем подобные ролики набирают тысячи просмотров и сотни комментариев.

"Парень, которого знаю пару дней, прислал доставкой 101 красную розу. Жест, конечно, красивый, но коммуналка сама себя не оплатит. Сделала фоточку на память и выставила на три тысячи дешевле магазинного прайса. На удивление, уже через несколько часов за букетом приехал молодой человек. Получается такой круговорот добра", – поделилась своей историей одна из девушек.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни традиционно сообщили, что не разделяют такого подхода.

"А парням норм вообще такое"; "вот поэтому у меня нет девушки"; "а зачем принимать? Когда от любимого человека – это самые неописуемые чувства. Тут жалко парней, которые дарят. Надеюсь, больше не будут", – отметили пользователи.

Однако есть и те, кто разделил мотивы девушек, назвав их поступок верхом рационализма и финансовой грамотности.

"Человек, который однажды придумал это: вы гениальны. Те, кто говорит, что пацанов жаль, – ощущение, что вы те самые флористы, которые собирали букет. Парням все равно. Главное – подарил, увидел эмоции, а что она дальше сделает с цветами – ее дело", – высказалась пользовательница Сети.

Приоритеты смещаются

Правила этикета не запрещают передаривать или продавать подарок, в том числе букеты цветов. При этом есть важный нюанс: тот, кто вручил презент, ни в коем случае не должен об этом узнать, потому что это вызовет непонимание, предупредила в разговоре с Москвой 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, самое главное – поблагодарить дарителя вне зависимости от того, понравился подарок или нет. Здесь в первую очередь речь идет о внимании: стоит отметить и оценить этот момент.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Дальше судьба презента в ваших руках. Его действительно можно передарить, но только если уверены, что он будет полезен человеку. Второй вариант – продажа: если вещь в хорошем состоянии, с сохранением упаковки и всех атрибутов, говорящих о ее целостности, можно выставлять. Но лучше делать объявления анонимными, без опознавательных знаков.

Вместе с тем специалист уточнила: в случае если мужчина подарил большой букет, а девушка не фанат таких презентов, но знает о его склонности к подобным жестам, на будущее стоит аккуратно намекнуть об истинных желаниях.

В свою очередь, консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина в беседе с Москвой 24 уточнила, что с психологической точки зрения букет – символ внимания и эмоций.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, коуч Если этот контекст обоюдный с обеих сторон, идея перепродать или что-то сделать с ним, скорее всего, не возникнет. Но если в этих взаимоотношениях нет эмоциональной ценности, есть разочарования, подарок перестает восприниматься как значимый и по сути становится ресурсом. Тогда логично перевести его в более полезную форму – деньги.

Вместе с тем, по ее словам, перепродажа букета – необязательно про обиду девушки. Чаще присутствует сочетание факторов: снижение эмоциональной значимости жеста, прагматичность, дистанция или неопределенность в отношениях, напряжение. Девушка таким образом защищается эмоционально и психологически, чтобы символ взаимоотношений не напоминал о партнере.

"Также может играть роль материальный контекст, когда базовые потребности и финансовая устойчивость важнее символических жестов. Тогда приоритеты смещаются в сторону пользы", – разъяснила специалист.

Она добавила, что на сегодняшний день культура подарков в целом меняется: все чаще важным становится не жест, а его уместность. Если бы партнер интересовался, какой подарок действительно уместен, и больше узнавал о вкусах и интересах девушки, перепродажи, скорее всего, не случилось бы, заключила Шаталина.