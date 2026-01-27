Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 16:33

Общество
Главная / Новости /

HR-эксперт Лоикова посоветовала не проводить видеособеседование в кафе

HR-эксперт рассказала, что поможет успешно пройти видеособеседование

Фото: 123RF.com/vadimkey

Проверить состояние оборудования и выбрать тихое место необходимо перед началом видеособеседования с работодателем. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она напомнила, что видеособеседование – это серьезный этап отбора кандидатов, такой же как и личная встреча. Поэтому готовиться к нему надо ответственно. Важно потратить время на технику: убедиться в качественной работе камеры, микрофона и интернета. Когда соискатели этого не делают, сбои или мутное изображение (как и неправильно настроенный ракурс) невольно становятся причинами натянутого начала знакомства, отметила эксперт.

Также очень важно выбрать тихое место для разговора без посторонних шумов. Очень часто кандидаты выходят на видеосвязь из кофеен, при этом, даже если соискатели в наушниках, эйчар слышит посторонние звуки. Это сильно влияет на качество восприятия речи и в итоге снижает рейтинг претендента.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Эксперт посоветовала не забывать: видеовстреча не отменяет того, что кандидат должен презентабельно выглядеть.

"Я рекомендую одеваться на онлайн-собеседование так же тщательно, как на очную встречу. Кроме того, стоит заблаговременно убирать из поля видимости все лишние предметы, которые могут отвлекать внимание во время разговора", – подчеркнула HR-эксперт.

При этом в процессе точно не стоит пить или жевать что-либо и отвлекаться – это выглядит невежливо, предупредила Лоикова.

И, конечно, следует заранее подготовить информацию, которая поможет во время интервью: продумать ответы на типичные вопросы, набросать структуру предстоящего диалога, записать важные моменты о компании. Стоит также положить рядом ручку и бумагу для заметок, заключила специалист.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян посоветовал при трудоустройстве обращать внимание на соответствие обещаний работодателя содержанию договора. Иногда, например, руководство предлагает удаленный формат работы, чего не сказано в официальном документе, отметил эксперт.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика