HR-эксперт Лоикова посоветовала не проводить видеособеседование в кафе

Фото: 123RF.com/vadimkey

Проверить состояние оборудования и выбрать тихое место необходимо перед началом видеособеседования с работодателем. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она напомнила, что видеособеседование – это серьезный этап отбора кандидатов, такой же как и личная встреча. Поэтому готовиться к нему надо ответственно. Важно потратить время на технику: убедиться в качественной работе камеры, микрофона и интернета. Когда соискатели этого не делают, сбои или мутное изображение (как и неправильно настроенный ракурс) невольно становятся причинами натянутого начала знакомства, отметила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Также очень важно выбрать тихое место для разговора без посторонних шумов. Очень часто кандидаты выходят на видеосвязь из кофеен, при этом, даже если соискатели в наушниках, эйчар слышит посторонние звуки. Это сильно влияет на качество восприятия речи и в итоге снижает рейтинг претендента.

Эксперт посоветовала не забывать: видеовстреча не отменяет того, что кандидат должен презентабельно выглядеть.

"Я рекомендую одеваться на онлайн-собеседование так же тщательно, как на очную встречу. Кроме того, стоит заблаговременно убирать из поля видимости все лишние предметы, которые могут отвлекать внимание во время разговора", – подчеркнула HR-эксперт.

При этом в процессе точно не стоит пить или жевать что-либо и отвлекаться – это выглядит невежливо, предупредила Лоикова.

И, конечно, следует заранее подготовить информацию, которая поможет во время интервью: продумать ответы на типичные вопросы, набросать структуру предстоящего диалога, записать важные моменты о компании. Стоит также положить рядом ручку и бумагу для заметок, заключила специалист.

