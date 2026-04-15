Суд Москвы избрал меру пресечения девушке, сделавшей кальян из кулича

Суд в Москве избрал меру пресечения девушке, которая сделала кальян из кулича. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице в MAX.

Фигурантке предъявлено обвинение, в ходе допроса она признала вину в полном объеме. Ей назначили запрет определенных действий.

Правоохранители узнали о произошедшем в ходе мониторинга Сети. Было установлено, что не позднее 13 апреля девушка в заведении на улице Сретенке в целях оскорбить религиозные чувства верующих совершила публичные действия, выражающие неуважение к обществу. Она сняла процесс на видео и опубликовала его в соцсетях.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Позже стало известно, что злоумышленницей оказалась 27-летняя уроженка Саранска. Ее задержали столичные полицейские.