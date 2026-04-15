Москва 24 покажет, как устроены офисы ведущих компаний IT-отрасли

Телеканал Москва 24 представит документальный проект "Офис", который расскажет, как устроены офисы ведущих российских IT-компаний. Зрители увидят как маленькие и уютные офисы, так и большие штаб-квартиры.

Специалисты по рынку труда и офисной недвижимости отмечают, что некоторые компании вкладывают больше средств в ремонт и технологии, в то время как сотрудники остаются недовольны своим рабочим местом. Особенно им не хватает тихих зон для отдыха, а также цифровых решений, например, бронирования переговорных комнат по телефону.

Проект "Офис" направлен на то, чтобы больше рассказать о тех компаниях, которые отвечают современным тенденциям и строят пространства, где каждый сотрудник чувствует себя как дома. В каждом выпуске зрителям будут проводить экскурсии по лучшим офисам столицы. Они смогут оценить дизайн, а также узнать о корпоративной культуре и традициях.

"Мы решили провести исследование – какие они, офисы популярных компаний и штаб-квартиры корпораций в лучшем городе Земли? Правда ли там есть капсулы для сна, массажные кабинеты и вертолетные площадки для топов? А специальные запахи для офисов могут влиять на эффективность?", – поделилась продюсер проекта Екатерина Фомичева.

Ведущим проекта стал шоумен, сценарист и актер Евгений Дуко. Он уже более 8 лет ведет мероприятия крупных российских и международных компаний, включая гала-ужины, конференции и тимбилдинги. Дуко великолепно разбирается в корпоративной культуре и знает, о чем говорить с владельцами бизнеса.

"Нужны ли офисы в современном мире? Я бы провел параллель с выбором между школой и домашним обучением", – сказал актер.

Дуко отметил, что офисы важны и нужны. Они дают возможность почувствовать себя частью команды, найти новых друзей и даже любовь. Он напомнил, что взрослые люди, как правило, в основном заводят знакомства именно на работе.

Ведущий проекта подчеркнул, что комфортное рабочее пространство помогает человеку полно раскрыть свой профессиональный потенциал. Именно поэтому работодатели стали прислушиваться к запросам сотрудников и создавать удобные офисы.

Он предположил, что в будущем пространство будет помогать сотрудникам в том числе на уровне ощущений и гормонов, так как на работоспособность могут влиять запахи, предметы и визуальные образы. И умные компании смогут этим управлять.

Как будет выглядеть офис будущего через 20 лет? Нужны ли там уютная кухня, спортзал или возможность брать с собой питомцев? Об этом проект "Офис" будет рассказывать каждую субботу. Первый выпуск Москва 24 покажет 18 апреля.

Ранее специалисты заявляли, что регулярные совещания и традиция оставаться на рабочем месте до ухода руководителя являются самыми бесполезными практиками офисной жизни. В частности, ученые пришли к выводу, что эффективность работы во время видеосозвонов гораздо ниже по сравнению с реальным общением между коллегами.

