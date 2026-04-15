Оценка поведения в рамках апробации будет выставляться с 1-го по 8-й класс

Оценка за поведение в рамках апробации будет выставляться с 1-го по 8-й класс, рассказал ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что данная оценка будет внедрена во всех школах России в 2027/28 учебном году. Планируется, что в 2026/27 учебном году в 10 школах каждого из 89 регионов страны пройдет апробация модели. Предварительными критериями оценивания станут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

Кроме того, ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил в себя изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.

По словам Кравцова, оценка в первую очередь станет механизмом защиты чести и достоинства учителей. Он объяснил, что введение объективной системы оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия между школьниками и обеспечить поддержку педагога.

