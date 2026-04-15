Астроном Кошман: апрельский парад планет нельзя будет увидеть из-за Солнца

Парад из четырех планет, который ожидается в конце апреля, будет невидимым, поскольку все его "участники" окажутся в ярких лучах Солнца, рассказала ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Парад составят Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Они будут находиться в узком секторе неба с конца апреля по середину мая. Кошман отметила, что это событие можно назвать "невидимым малым парадом планет".

При этом она подчеркнула, что термин "парад планет" не является научным. В астрономии его используют только в целях популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу.

Различают малые парады, когда вместе собираются четыре планеты, и большие, когда вместе можно увидеть пять и более планет. Последние происходят намного реже.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев рассказал, что максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды можно будет увидеть этой весной.

Он пояснил, что в ночь на 23 апреля ожидается до 20 метеоров в час. Это будет первый весенний звездопад. В свою очередь, максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5 мая. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час.

