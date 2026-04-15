Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 17:36

Наука
Главная / Новости /

Астроном Кошман: апрельский парад планет нельзя будет увидеть из-за Солнца

Фото: depositphotos/mozzyb

Парад из четырех планет, который ожидается в конце апреля, будет невидимым, поскольку все его "участники" окажутся в ярких лучах Солнца, рассказала ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Парад составят Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Они будут находиться в узком секторе неба с конца апреля по середину мая. Кошман отметила, что это событие можно назвать "невидимым малым парадом планет".

При этом она подчеркнула, что термин "парад планет" не является научным. В астрономии его используют только в целях популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу.

Различают малые парады, когда вместе собираются четыре планеты, и большие, когда вместе можно увидеть пять и более планет. Последние происходят намного реже.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев рассказал, что максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды можно будет увидеть этой весной.

Он пояснил, что в ночь на 23 апреля ожидается до 20 метеоров в час. Это будет первый весенний звездопад. В свою очередь, максимум метеорного потока Эта-Аквариды наступит 5 мая. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час.

Читайте также


наука

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика