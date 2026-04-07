Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 17:55

Общество

В Минпросвещения назвали оценку поведения в школах механизмом защиты чести учителя

Оценка поведения в школах в первую очередь станет механизмом защиты чести и достоинства учителя, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.

Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что введение объективной системы оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия между учениками и обеспечить поддержку педагога.

По словам министра, систематическая фиксация конкретных случаев несоблюдения школьниками установленных требований снизит количество необоснованных обвинений в адрес учителя. Как считает Кравцов, раннее и объективное выявление отклонений в поведении обучающихся даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую помощь, а также скорректировать возникающие трудности в общении и обучении.

Оценку поведения могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября 2027 года, сообщала ранее замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Замглавы ведомства отметила, что это произойдет в том случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.

образованиеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика