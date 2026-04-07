Президент Турции осудил нападение на консульство Израиля в Стамбуле

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, назвав это подлой и спланированной провокацией. Его слова передает ТАСС.

"Мы осуждаем подлое нападение, совершенное сегодня в Стамбуле и сорванное благодаря успешным действиям наших героических сил безопасности", – заявил Эрдоган во время выступления на церемонии открытия нового предприятия оборонной корпорации Roketsan в Анкаре.

Президент Турции рассказал, что трое террористов были обезврежены – один убит, а двое других ранены. По его словам, правительство продолжит борьбу с терроризмом во всех его проявлениях.

Отмечается, что генеральная прокуратура Стамбула и разведывательные службы начали расследование по данному происшествию.

В результате нападения двое полицейских получили ранения. Уточнялось, что консульство не функционирует уже 2,5 года, поэтому в здании не было людей на момент атаки.