Столичный суд оштрафовал оператора связи за отказ помочь правоохранителям

Мировой судья судебного участка № 300 столичного района Измайлово оштрафовал оператора связи "Телеком-холдинг" за отказ предоставить помощь правоохранительным органам, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что компания признана виновной в правонарушении по статье 13.46 КоАП РФ ("Неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность").

В итоге оператора связи оштрафовали на 1 миллион рублей.

Ранее Минцифры РФ выступило с инициативой предоставить возможность операторам связи подтверждать аккаунты пользователей на портале "Госуслуги" и данные в Единой биометрической системе (ЕБС).

Подтвердить аккаунт на портале или биометрию из приложения "Госуслуги Биометрия" будет возможно в том числе в салонах связи.

