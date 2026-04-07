Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 17:59

Шоу-бизнес

Стармер раскритиковал приглашение Канье Уэста на фестиваль в Лондоне

Фото: Getty Images/Jaimi Joy

Британский премьер Кир Стармер заявил, что рэпера Канье Уэста изначально не стоило приглашать на музыкальный фестиваль Wireless в Лондоне. Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети X.

Премьер указал, что правительство решительно поддерживает еврейскую общину и не прекратит бороться с "ядом антисемитизма".

"Мы всегда будем принимать необходимые действия для защиты общества и сохранения наших ценностей", – отметил Стармер.

Фестиваль должен был пройти в июле 2026 года. Планировалось, что рэпер станет хедлайнером и выступит на сцене в течение трех дней подряд. Стармер указывал, что приглашение Уэста на мероприятие в Лондоне вызывает большое беспокойство, учитывая прошлые антисемитские заявления и восхваление нацизма рэпером.

В итоге Уэсту запретили въезд в Великобританию, а сам музыкальный фестиваль отменили. В МВД Великобритании рассказывали, что появление исполнителя не будет на "благо общества".

шоу-бизнесполитиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика