Роза Сябитова предложила Клаве Коке родить сразу после свадьбы

Телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала певице Клаве Коке родить ребенка сразу после свадьбы, сообщает сайт "Комсомольская правда – Екатеринбург".

Она отметила, что существует две категории людей: одни не борются за отношения и в итоге разводятся, а другие ценят союз и остаются вместе до конца. К какой из этих категорий в итоге отнесутся молодые люди, покажет время.

Однако Сябитова настоятельно рекомендовала Коке не затягивать с рождением ребенка, поскольку в современном мире вполне реально совмещать работу и материнство.

Сваха призналась, что практически ничего не знает о новом избраннике певицы, блогере Дмитрии Масленникове, но подчеркнула, что очень рада за певицу. По ее словам, счастье блогера и артистки зависит только от них самих.

О том, что Кока выходит замуж, стало известно 3 апреля. Певица опубликовала фотографии с кольцом и возлюбленным. Под постом она написала: "Мы не встречаемся. Мы женимся!"

Продолжительное время пара уверяла, что они просто друзья. Масленников тему сплетен о возможном романе с певицей он старался обходить, однако заявлял, что его сердце занято. Кока, в свою очередь, в День святого Валентина говорила, что отмечает праздник в компании "любимого и родного".